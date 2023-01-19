Россияне ударили по центру Херсона, в городе возник пожар (видео)

Из-за атаки россиян в Херсоне произошел пожар. К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 19 января, русские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня центр Херсона. Оккупанты целенаправленно ударили по жилому кварталу.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Рашисты целенаправленно ударили по жилому кварталу города с РСЗО. Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура. Из-за атаки россиян произошел пожар, а также остались неразорванные боеприпасы. Благодаря оперативной работе спасателей возгорание — при ликвидировании," - написал он.

По словам чиновника, к счастью, никто не пострадал. Повреждение получил один из домов — взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна.

"Ей их оперативно перекроют специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Они уже вскоре отправятся на место происшествия, чтобы помочь горожанам ликвидировать последствия российской атаки", – пообещал Янушевич.

Россия ежедневно обстреливает Херсон и область

После освобождения Херсон ежедневно – под огнем оккупационных войск. Только за день российские войска 19 раз обстреляли Херсон. Вражеские снаряды попали в образовательное заведение и жилые дома.

За прошедшие сутки, 18 января, российские захватчики 56 раз атаковали Херсонщину. Кафиры били из артиллерии, РСЗО и минометов. Как сообщили в ОВА, черех вражеские обстрелы 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

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