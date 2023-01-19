Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит во второй раз стал отцом — СМИ

Популярный турецкий актер, звезда "Великолепного века", Бурак Озчивит и его жена, актриса Фахрие Эвджен, во второй раз стали родителями.

Радостную новость сообщило турецкое издание Turkiye gazetesi. Фахрие рожала в одной из частных клиник Турции – Американском госпитале. Во время родов Бурак был рядом с женой и поддерживал ее.

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен / Фото: instagram.com/burakozcivit

Сообщается, что у пары родился мальчик, которому они дали имя Керем. Несмотря на то, что турецкие СМИ уже обнародовали информацию, ни Фахрие, ни Бурак пока не дают официальных комментариев.

Отметим, о том, что пара ждет второго ребенка, стало известно в октябре прошлого года. Тогда Фахрие призналась, что беременна и показала округлый животик.

Супруги уже воспитывают сына Карана. Первенец у влюбленных родился в апреле 2019 года.

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