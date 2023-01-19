Зірка "Величного століття" Бурак Озчивіт вдруге став батьком – ЗМІ

Популярний турецький актор, зірка "Величного століття", Бурак Озчивіт та його дружина, акторка Фахріє Евджен, вдруге стали батьками.

Радісну новину повідомило турецьке видання Turkiye gazetesi. Фахріє народжувала в одній із приватних клінік Туреччини — Американському шпиталі. Під час пологів Бурак був поруч з дружиною та підтримував її.

Бурак Озчивіт і Фахріє Евджен / Фото: instagram.com/burakozcivit

Повідомляється, що у пари народився хлопчик, якому вони дали ім'я Керем. Попри те, що турецькі ЗМІ вже оприлюднили інформацію, ані Фахріє, ані Бурак поки не дають офіційних коментарів.

Зазначимо, про те, що пара чекає на другу дитину, стало відомо у жовтні минулого року. Тоді Фахріє зізналась, що вагітна та показала округлий животик.

Подружжя вже виховує сина Карана. Первісток у закоханих народився у квітні 2019 року.

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