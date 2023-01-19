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Ігор Ласточкін відростив довгі кучері та приголомшив новою зачіскою

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
405
Час на прочитання
1 хв
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Ігор Ласточкін відростив довгі кучері та приголомшив новою зачіскою

Ігор Ласточкін / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Гуморист здивував новим образом.

Актор "Кварталу 95" Ігор Ласточкін вирішив кардинально змінити імідж та просто приголомшив прихильників.

Зокрема, знаменитість відростив волосся. Тепер Ласточкін ходить з довгими кучерями.

Раніше шоумен завжди коротко стриг своє волосся. Зачіску гуморист змінив вже під час повномасштабної війни в Україні. Тож, коли Ласточкін ділився у фотоблогу контентом, на якому постає з довгим волоссям та кучерями, прихильники його просто не впізнали.

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor
Ігор Ласточкін / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Хтось у коментарях писав, що актору не личить така зачіска, хтось його просто не впізнав, а хтось зазначив, що Ласточкін має кумедний вигляд.

  • Кумедний вигляд маєте
  • Ласточкін, чи це ти?
  • Ну не личить йому з такою зачіскою, не його це діло

Нагадаємо, раніше Ігор Ласточкін вперше розповів про брата і батька, які живуть у країні-агресорці Росії. Повномасштабна війна в Україні остаточно поставила крапку у їхніх сімейних стосунках.

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Дата публікації
Перегляди
405
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