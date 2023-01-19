Ігор Ласточкін відростив довгі кучері та приголомшив новою зачіскою

Гуморист здивував новим образом.
Актор "Кварталу 95" Ігор Ласточкін вирішив кардинально змінити імідж та просто приголомшив прихильників.
Зокрема, знаменитість відростив волосся. Тепер Ласточкін ходить з довгими кучерями.
Раніше шоумен завжди коротко стриг своє волосся. Зачіску гуморист змінив вже під час повномасштабної війни в Україні. Тож, коли Ласточкін ділився у фотоблогу контентом, на якому постає з довгим волоссям та кучерями, прихильники його просто не впізнали.
Хтось у коментарях писав, що актору не личить така зачіска, хтось його просто не впізнав, а хтось зазначив, що Ласточкін має кумедний вигляд.
- Кумедний вигляд маєте
- Ласточкін, чи це ти?
- Ну не личить йому з такою зачіскою, не його це діло
Нагадаємо, раніше Ігор Ласточкін вперше розповів про брата і батька, які живуть у країні-агресорці Росії. Повномасштабна війна в Україні остаточно поставила крапку у їхніх сімейних стосунках.
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