Ігор Ласточкін відростив довгі кучері та приголомшив новою зачіскою

Актор "Кварталу 95" Ігор Ласточкін вирішив кардинально змінити імідж та просто приголомшив прихильників.

Зокрема, знаменитість відростив волосся. Тепер Ласточкін ходить з довгими кучерями.

Раніше шоумен завжди коротко стриг своє волосся. Зачіску гуморист змінив вже під час повномасштабної війни в Україні. Тож, коли Ласточкін ділився у фотоблогу контентом, на якому постає з довгим волоссям та кучерями, прихильники його просто не впізнали.

Ігор Ласточкін / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Хтось у коментарях писав, що актору не личить така зачіска, хтось його просто не впізнав, а хтось зазначив, що Ласточкін має кумедний вигляд.

Кумедний вигляд маєте

Ласточкін, чи це ти?

Ну не личить йому з такою зачіскою, не його це діло

Нагадаємо, раніше Ігор Ласточкін вперше розповів про брата і батька, які живуть у країні-агресорці Росії. Повномасштабна війна в Україні остаточно поставила крапку у їхніх сімейних стосунках.

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