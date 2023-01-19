"Укрзалізниця" призначила новий поїзд "Львів-Харків": графік

"Укрзалізниця" призначила новий поїзд №114/113 сполученням "Львів-Харків". Він курсуватиме від 1 лютого через день.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Від 1 лютого по непарних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції. До Києва він прибуде о 09:28. Прибуття до Харкова через Ворожбу та Суми - о 19:15.

Зворотно поїзд буде курсувати по непарних числах. Вд 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52. Зі столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, й далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04.

"Жителі північного Полісся та Волині отримають не лише нове сполучення з Сумами, Харковом та іншими містами, а ще й щоденний поїзд до Львова та Києва, оскільки розклад руху нового поїзда №114/113 між Львовом та Києвом такий самий, як й у раніше призначеного поїзда №131/132 Львів - Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Квитки на поїзд вже доступні у застосунку, чат-боті, на booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила поїзд №110/109 Львів - Херсон. Рейс відправлятиметься зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день. З Херсона поїзд вирушатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.

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