"Укрзалізниця" запускає потяг Львів-Херсон

Квитки на новий рейс уже доступні для придбання.

"Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів - Херсон.

Про це 12 січня повідомили в компанії.

Рейс відправлятиметься зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день. З Херсона поїзд вирушатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.

Також "Укрзалізниця" змінює графік курсування поїзда №102/101 Київ - Херсон. З 19 січня поїзд вирушатиме з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 09:06. З Херсона поїзд вирушатиме за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22.

Нагадаємо, задля безпеки пасажирів "Укрзалізниця" змінює розклад і маршрути низки поїздів. Йдеться про поїзди Одеса-Харків, Львів-Запоріжжя, Київ-Запоріжжя та Кривий Ріг-Нікополь.

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