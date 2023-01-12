"Укрзалізниця" запускает поезд Львов-Херсон

Билеты на новый рейс уже доступны для покупки.

"Укрзалізниця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов – Херсон.

Об этом 12 января сообщили в компании.

Рейс будет отправляться со Львова с 20 января по четным числам в 16:12 и прибывать в Херсон в 13:27 на следующий день. Из Херсона поезд будет отправляться с 21 января по нечетным числам в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18.

Также "Укрзалізниця" меняет график курсирования поезда №102/101 Киев – Херсон. С 19 января поезд будет отправляться из Киева в 22:14 и прибывать в Херсон в 09:06. Из Херсона поезд будет отправляться по новому графику с 20 января в 10:06 и прибывать в Киев в 20:22.

Напомним, в целях безопасности пассажиров "Укрзалізниця" меняет расписание и маршруты ряда поездов. Речь идет о поездах Одесса-Харьков, Львов-Запорожье, Киев-Запорожье и Кривой Рог-Никополь.

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