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Игорь Ласточкин отрастил длинные кудри и ошеломил новой прической

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1953
Время на прочтение
1 мин
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Игорь Ласточкин отрастил длинные кудри и ошеломил новой прической

Игорь Ласточкин / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Юморист удивил новым образом.

Актер "Квартала 95" Игорь Ласточкин решил кардинально сменил имидж и просто ошеломил поклонников.

В частности, знаменитость отрастила волосы. Теперь Ласточкин ходит с длинными кудрями.

Раньше шоумен всегда коротко стриг свои волосы. Прическу юморист сменил уже во время полномасштабной войны в Украине. Когда Ласточкин делился в фотоблоге контентом, на котором предстает с длинными волосами и кудрями, поклонники его просто не узнали.

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor
Игорь Ласточкин / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Кто-то в комментариях писал, что актеру не идет такая прическа, кто-то его просто не узнал, а кто-то отметил, что Ласточкин выглядит забавно.

  • Выглядите забавно
  • Ласточкин, ты ли это?
  • Ну не идет ему с такой прической, не его это дело

Напомним, ранее Игорь Ласточкин впервые рассказал о брате и отце, которые живут в стране-агрессоре России. Полномасштабная война в Украине окончательно поставила точку в их семейных отношениях.

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Дата публикации
Просмотры
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