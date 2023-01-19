Игорь Ласточкин отрастил длинные кудри и ошеломил новой прической

Актер "Квартала 95" Игорь Ласточкин решил кардинально сменил имидж и просто ошеломил поклонников.

В частности, знаменитость отрастила волосы. Теперь Ласточкин ходит с длинными кудрями.

Раньше шоумен всегда коротко стриг свои волосы. Прическу юморист сменил уже во время полномасштабной войны в Украине. Когда Ласточкин делился в фотоблоге контентом, на котором предстает с длинными волосами и кудрями, поклонники его просто не узнали.

Игорь Ласточкин / Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Кто-то в комментариях писал, что актеру не идет такая прическа, кто-то его просто не узнал, а кто-то отметил, что Ласточкин выглядит забавно.

Выглядите забавно

Ласточкин, ты ли это?

Ну не идет ему с такой прической, не его это дело

Напомним, ранее Игорь Ласточкин впервые рассказал о брате и отце, которые живут в стране-агрессоре России. Полномасштабная война в Украине окончательно поставила точку в их семейных отношениях.

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