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Оля Цибульська через чотири роки після викрадення авто звернулася до поліції

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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713
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Оля Цибульська через чотири роки після викрадення авто звернулася до поліції

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка написала заяву в правоохоронні органи.

Українська співачка Оля Цибульська, в якої чотири роки тому викрадали авто, вимушена була знову звернутися до поліції.

Хоч тоді машину артистки знайшли за два тижні, виконавицю досі зупиняються поліцейські. Як виявилося, авто Олі просто не зняли з розшуку.

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я досі знайомлюся з усіма поліцейськими, бо машину не зняли з розшуку", - поділилася Оля.

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульська через три роки після викрадення авто знову звернулася до поліції. Та цього разу виконавиця написала заяву, щоб авто просто зняли з розшуку і її припинили зупиняти на дорозі поліцейські.

"Я була в поліції, написала заяву, щоб мою машину припинили шукати. Я сподіваюся, що на цьому мої зупинки на дорозі з мигалками закінчено", - розповіла знаменитість.

© instagram.com/cybulskaya
Фото: instagram.com/cybulskaya

Зазначимо, у травні 2019 року в Олі Цибульської вкрали авто. Це сталося у Києві біля парку Сирецького, де артистка проводила час із сім'єю. За декілька тижнів поліційна знайшла авто артистки та повернула його власниці.

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Дата публікації
Перегляди
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