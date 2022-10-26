Дружина актора показала фото, де у неї видніється чималий животик.

Популярний турецький актор, зірка "Величного століття", Бурак Озчивіт вдруге стане батьком.

Радісну новину повідомила дружина знаменитості – акторка Фахріє Евджен. У своєму Instagram вона опублікувала знімки, на яких позує у чорній обтислій майці та лосинах.

Дружина Бурака Озчивіта / Фото: instagram.com/evcenf

На фото видно, що Фахріє вже має чималий животик. Попри те, що знаменитість не ділилася подробицями, зі знімків зрозуміло, що акторка при надії. Навіть на деяких світлинах кохана Бурака обережно тримається рукою за животик.

Дружина Бурака Озчивіта / Фото: instagram.com/evcenf

Дружина Бурака Озчивіта / Фото: instagram.com/evcenf

Сам Озчивіт поки нічого не коментує.

Нагадаємо, Бурак та Фахріє познайомилися на зніманнях серіалу "Корольок — пташка співоча". За сюжетом картини, їхні герої були закохані. Утім, кохання пари переросло в реальне життя. У грудні 2016 року Бурак освідчився Фахріє. Пара зіграла весілля у червні 2017 року.

Бурак Озчивіт з дружиною та сином / Фото: instagram.com/evcenf

Згодом, у квітні 2019 року, у подружжя народився первісток, якого вони назвали Караном.

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