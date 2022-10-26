Жена актера показала фото, где у нее виднеется большой животик.

Популярный турецкий актер, звезда "Великолепного века", Бурак Озчивит во второй раз станет отцом.

Радостную новость сообщила жена знаменитости – актриса Фахрие Эвджен. В своем Instagram она опубликовала снимки, на которых позирует в черной обтягивающей майке и лосинах.

Супруга Бурака Озчивита / Фото: instagram.com/evcenf

На фото видно, что у Фахрие уже большой животик. Несмотря на то, что знаменитость не делилась подробностями, из снимков понятно, что актриса в положении. Даже на некоторых фотографиях возлюбленная Бурака осторожно держится рукой за живот.

Супруга Бурака Озчивита / Фото: instagram.com/evcenf

Супруга Бурака Озчивита / Фото: instagram.com/evcenf

Сам Озчивит пока ничего не комментирует.

Напомним, Бурак и Фахрие познакомились на съемках сериала "Королек — птичка певчая". По сюжету картины их герои были влюблены. Впрочем, любовь пара переросла в реальную жизнь. В декабре 2016 года Бурак сделал предложение Фахрие. Пара сыграла свадьбу в июне 2017 года.

Бурак Озчивит с женой и сыном / Фото: instagram.com/evcenf

Впоследствии, в апреле 2019 года, у супругов родился первенец, которого они назвали Караном.

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