Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко

В четверг, 19 января, Европейский парламент одобрил резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства России, в частности, главы Кремля Владимира Путина, а также самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за преступления агрессии против Украины.

Об этом говорится на сайте Европаламента.

Согласно принятому документу, евродепутаты призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для преследования политического и военного руководства России и ее союзников.

"Зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, раскрывают жестокость войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения лиц, ответственных за ответственность согласно международному праву. Подготовительная работа ЕС по специальному трибуналу должна начаться немедленно и сосредоточиться на создании механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной.Необходимо поддержать украинские и международные органы власти в обеспечении доказательств, которые будут использованы в будущем ", — подчеркнули депутаты Европарламента.

Точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить. Текст постановления принят 472 голосами "за", 19 "против" и 33 "воздержались".

Парламент убежден, что создание спецтрибунала направит очень четкий сигнал как российскому обществу, так и международному сообществу, что Путин и российское руководство в целом могут быть осуждены за преступление агрессии в Украине.

На принятое решение Европарламента отреагировали в МИД Украины. Глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба назвал это "в важнейший шаг к привлечению к ответственности российского руководства и предотвращению таких преступлений в будущем".

Им счастливы члены @Europarl_EN для пройденного разрешения на определение специального tribunalа по поводу агрессии против Украины. Немаловажный шаг к правому механизму для исполнения российского союзника на строгом и предотвращении своих дел в будущем. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023

Напомним, городские власти Гааги поддерживают проведение спецтрибунала над главой Кремля Владимиром Путиным в городе.

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