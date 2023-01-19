В Польше раскритиковали Австрию за призывы ослабить санкции против РФ

Польша считает, что санкции против России за ее агрессию необходимы.

Спикер правительства Польши раскритиковал заявление главы МИД Австрии, призвавшего среди ослабить европейские ограничения в отношении Москвы. В Варшаве напомнили, что такая политика в энергетической сфере привела к войне.

Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер.

"Каждая попытка закрыть глаза на российские преступления под прикрытием возвращения к нормальному функционированию экономических отношений является огромной ошибкой", — заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер.

Он добавил: "Польша придерживается своего мнения о санкциях против России".

Накануне австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг призвал сохранять чувство меры по отношению к России и призвал среди ослабить европейские ограничения в отношении Москвы. Шалленберг также подверг критике Польшу за то, что та в декабре не пустила российского министра Лаврова на встречу ОБСЕ.

В свою очередь, в МИД Украины пригласили главу австрийской дипломатии посетить Днепр, где он сможет повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке.

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