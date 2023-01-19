Оккупантам будет горячо: Дания предоставит Украине 19 артустановок Caesar

Министр обороны Дании, комментируя решение предоставить Caesar, сказал, что его страна жертвует их "на борьбу за свободу Украины".

Украинские военные силы получат 19 французских артустановок Caesar от Дании.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Дании.

"Это очень большое и значительное пожертвование. Мы постоянно контактировали с украинцами по поводу артиллерии "Цезарь", в частности, и я счастлив, что теперь мы получили широкую поддержку от парламента Дании, чтобы пожертвовать ее на борьбу за свободу Украины. Нет сомнений, что она нужна ", - сказал министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Что известно о вооружении Caesar

САУ "Caesar" — самоходная артиллерийская установка, использующая 155 мм калибр и разработанная во Франции фирмой Nexter. Во время огневых испытаний в январе 2022 года из САУ Caesar был выпущен корректируемый снаряд Excalibur. Он смог уничтожить две цели в 46 км от артустановки.

Она оснащена бронированной кабиной на 5 человек, защищающей от шаров (калибр до 7,62 мм) и обломков снарядов (2 STANAG 4569). Также есть система кондиционирования воздуха.

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