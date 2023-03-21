В Афганістані стався сильний землетрус, який відчули ще в 4 країнах (фото, відео)

Поранень зазнали щонайменше семеро людей.
На території Афганістану ввечері 21 березня стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала, поштовхи від якого відчувалися в Пакистані, Індії, Узбекистані і Казахстані.
Про це повідомляє CNN та "Медуза".
Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався за 40 км на південний схід від міста Юрм на глибині 187,6 км.
За словами представника служби порятунку провінції Хайбер-Пахтунхва Білала Файзі, щонайменше семеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення в містах Хайбер, Свабі, Мардан і Шангла в Пакистані.
Викликані землетрусами зсуви заблокували дороги в північному пакистанському місті Абботабад.
Сильні підземні поштовхи відчувалися в пакистанській столиці Ісламабаді. Після сильних поштовхів люди евакуювалися зі своїх домівок, на стінах яких з’явилися тріщини, а на вулиці тряслися дерева. Очевидці в Лахорі повідомили, що поштовхи також відчувалися там.
Відчули землетрус і жителі індійському Нью-Делі та кашмірському Срінагарі. Один з очевидців розповів, що бачив, як його будинок тремтів.
Землетрус відчувався і на території Узбекистану. В Ташкенті, розташованому за 561 км від епіцентру землетрусу, жителі вибігали на вулиці. Поштовхи відчули і на території Казахстану.
گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں زلزلے سے نقصان ہونے کی اطلاع ہے— Islam By Rizvi (@IBR_OFFICIAL63) March 21, 2023
اللہ رحم فرمائے آمین#earthquake pic.twitter.com/FSY7l4dLbE
Severe tremors of earthquake in Khyber Pakhtunkhwa, scenes can be seen in CCTV footage#earthquake @ndmapk pic.twitter.com/cpK0mQs2c2— Alee Baltee (@Alee_Journalist) March 21, 2023
#viralvdoz #BREAKING: Cracks appear in multiple buildings in #Islamabad after strong earthquake hits #Pakistan— ViralVdoz (@viralvdoz) March 21, 2023
People flee homes as earthquake hits #Pakistan, #Afghanistan and #India #breakingnews#ultimahora pic.twitter.com/mPj3VilTNU
Нагадаємо, напередодні землетрус відчули жителі Румунії. Сила поштовхів становила 5,0 бала за шкалою Ріхтера. Громадян попередили про загрозу зсувів на берегах річок.
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