В Афганістані стався сильний землетрус, який відчули ще в 4 країнах (фото, відео)

На території Афганістану ввечері 21 березня стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала, поштовхи від якого відчувалися в Пакистані, Індії, Узбекистані і Казахстані.

Про це повідомляє CNN та "Медуза".

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався за 40 км на південний схід від міста Юрм на глибині 187,6 км.

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За словами представника служби порятунку провінції Хайбер-Пахтунхва Білала Файзі, щонайменше семеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення в містах Хайбер, Свабі, Мардан і Шангла в Пакистані.

Викликані землетрусами зсуви заблокували дороги в північному пакистанському місті Абботабад.

Сильні підземні поштовхи відчувалися в пакистанській столиці Ісламабаді. Після сильних поштовхів люди евакуювалися зі своїх домівок, на стінах яких з’явилися тріщини, а на вулиці тряслися дерева. Очевидці в Лахорі повідомили, що поштовхи також відчувалися там.

Відчули землетрус і жителі індійському Нью-Делі та кашмірському Срінагарі. Один з очевидців розповів, що бачив, як його будинок тремтів.

Землетрус відчувався і на території Узбекистану. В Ташкенті, розташованому за 561 км від епіцентру землетрусу, жителі вибігали на вулиці. Поштовхи відчули і на території Казахстану.

گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں زلزلے سے نقصان ہونے کی اطلاع ہے

اللہ رحم فرمائے آمین#earthquake pic.twitter.com/FSY7l4dLbE — Islam By Rizvi (@IBR_OFFICIAL63) March 21, 2023

Severe tremors of earthquake in Khyber Pakhtunkhwa, scenes can be seen in CCTV footage#earthquake @ndmapk pic.twitter.com/cpK0mQs2c2 — Alee Baltee (@Alee_Journalist) March 21, 2023

Нагадаємо, напередодні землетрус відчули жителі Румунії. Сила поштовхів становила 5,0 бала за шкалою Ріхтера. Громадян попередили про загрозу зсувів на берегах річок.

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