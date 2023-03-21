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В Афганістані стався сильний землетрус, який відчули ще в 4 країнах (фото, відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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В Афганістані стався сильний землетрус, який відчули ще в 4 країнах (фото, відео)

Фото з відкритих джерел

Поранень зазнали щонайменше семеро людей.

На території Афганістану ввечері 21 березня стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала, поштовхи від якого відчувалися в Пакистані, Індії, Узбекистані і Казахстані.

Про це повідомляє CNN та "Медуза".

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався за 40 км на південний схід від міста Юрм на глибині 187,6 км.

За словами представника служби порятунку провінції Хайбер-Пахтунхва Білала Файзі, щонайменше семеро людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення в містах Хайбер, Свабі, Мардан і Шангла в Пакистані.

Викликані землетрусами зсуви заблокували дороги в північному пакистанському місті Абботабад.

Сильні підземні поштовхи відчувалися в пакистанській столиці Ісламабаді. Після сильних поштовхів люди евакуювалися зі своїх домівок, на стінах яких з’явилися тріщини, а на вулиці тряслися дерева. Очевидці в Лахорі повідомили, що поштовхи також відчувалися там.

Відчули землетрус і жителі індійському Нью-Делі та кашмірському Срінагарі. Один з очевидців розповів, що бачив, як його будинок тремтів.

Землетрус відчувався і на території Узбекистану. В Ташкенті, розташованому за 561 км від епіцентру землетрусу, жителі вибігали на вулиці. Поштовхи відчули і на території Казахстану.

Нагадаємо, напередодні землетрус відчули жителі Румунії. Сила поштовхів становила 5,0 бала за шкалою Ріхтера. Громадян попередили про загрозу зсувів на берегах річок.

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Дата публікації
Перегляди
2525
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