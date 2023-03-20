У ЦАР на золотій копальні вбили девʼятьох китайців: підозрюють "вагнерівців"

У Центральноафриканській Республіці група невідомих людей напала на золоту копальню, яка належить китайській компанії. Під час нападу загинули девʼять громадян Китаю, а в атаці підозрюють найманців російської ПВК "Вагнера".

Про це пише The Associated Press.

Зазначається, що у нападі звинуватили групу озброєних повстанців. Але там виступили з заявою про непричетність до атаки і натомість звинуватили "вагнерівців".

Спочатку в нападі підозрювали повстанську "Коаліцію патріотів за зміни" (КПЗ). Однак того самого дня їхній "речник" переклав відповідальність на "вагнерівців".

Напад на золоту копальню "Чимболо" стався близько 5 ранку. Повстанці кажуть, що напад "вагнерівців" був спрямований на те, щоб залякати китайців та самим закріпитися в цій частині країни.

Варто зазначити, що за минулий рік ПВК "Вагнера" значно розширила свою діяльність у Центральноафриканській Республіці. Прибутки найманців від видобутку золота в країні можуть зрости до майже мільярда доларів.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що завдяки ПВК "Вагнер країна-агресорка Росія стала проникати на територію Африки. Зокрема, Москва поширює свій вплив на території Лівії, Мозамбіку, ЦАР, Малі, Еритреї тощо.

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова каже, що Володимир Путін намагається заручитися підтримкою країн Африки в ООН у питанні війни в Україні. Саме з цим пов'язані поїздки його білоруського союзника Олександра Лукашенка та глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Зімбабве та Есватіні.

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