Експерт розповів, навіщо Росії прихильність країн Африки

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що завдяки ПВК "Вагнер країна-агресорка Росія стала проникати на територію Африки. Зокрема, Москва поширює свій вплив на території Лівії, Мозамбіку, ЦАР, Малі, Еритреї тощо.

Про це експерт розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"По суті, Росія проникає, зокрема в так званий регіон Сахель. А це історично сформована зона інтересів Франції, яка дуже сильно стурбована тим, що саме ПВК "Вагнер і Росія забирають їхню зону впливу", - каже Коваленко.

За його словами, приватна військова компанія за межами РФ існуватиме на досить високому рівні. Натомість в Україні кістяк "вагнерівців" знищено за перші три місяці бойових дій 2022-го.

"Після цього в травні Євген Пригожин звернувся до Володимира Путіна за наданням можливості набору додаткових ресурсів із виправних колоній. Тепер у ПВК набрали ґвалтівників, мародерів, убивць, але не професійних військових. Тепер це живе м’ясо. Пригожин втрачає рівень довіри у Путіна. Він втратив монополію біля Бахмута, він втратив монополію з найму "зеків у виправних колоніях", - зауважив військово-політичний оглядач.

Експерт наголошує, що зірка власника ПВК Пригожина заходить в Україні. Втім, за межами України і Росії, в Африці "вагнерівців продовжать ще досить довгий час відігравати певну роль.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був з візитом в африканській країні Есватіні та підписав безвіз. Втім, така "розкіш" буде не для всіх росіян, а лише для власників "дипломатичних і службових паспортів".

Російська політична аналітикиня Ольга Курносова каже, що Володимир Путін намагається заручитися підтримкою країн Африки в ООН у питанні війни в Україні. Саме з цим пов'язані поїздки його білоруського союзника Олександра Лукашенка та глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Зімбабве та Есватіні.

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