Чого очікувати від наступу Росії на Донбасі: експерт пояснив план Путіна

Великий наступ армії Росії на Донбасі пов'язаний з бажанням провести на окупованих територіях Донецької і Луганської областей вибори і закріпити їх за собою. Після цього президент РФ Володимир Путін може взяти "тайм-аут" у війні.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Оцінюючи наступ окупантів експерт зазначив:

"Людей в росіян стало більше, вони передають постійно, але техніки стає менше, а без неї важче наступати. Вони несуть людські втрати. Техніку ховають максимально далеко від лінії розмежування, наскільки це можливо... Вона ховається за 10-15 км від лінії фронту, щоб уникнути ураження. Я не виключаю, що може бути десь прорив, але не думаю, що він буде вдалим. Прорватися можна, але рухатися далі? Коли прорвали, треба багато техніки, боєприпасів підвозити, щоб вони розвивали свій успіх. Закріпитися теж дуже важливо".

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За його словами, зараз "росіянам треба якомога більше землі захопити".

"Українцям треба втриматися максимально, поки не приїхала наша допомога. Вона їде, в дорозі танки, БМП. Росіяни бачать, що зараз буде "капець" їм, і намагаються вийти далі на межі Луганської і Донецької області і потім оголосити про вибори на цих територіях. Вони хочуть цього року це зробити, закріпити ці території, і, можливо, взяти тайм-аут, завершити "спеціальну воєнну операцію". Можливо, вони це хочуть зробити до грудня 2023 року, поки не будуть оголошені вибори президента РФ", - вважає Ступак.

Експерт нагадав, що у грудні в РФ повинні оголосити старт президентських виборів, а в березні вони повинні відбутися.

"У цей період вони будуть максимально качати ситуацію, щоб здобути максимальну кількість перемог", - пояснив він.

Водночас, на думку Ступака, окупантам буде важко досягти успіху в Донецькій області:

"Вони за Бахмут 7 місяців б'ються. А за Бахмутом ще більше населених пунктів. Ще є Краматорськ - це можна брати роками. Я не впевнений, що вони зможуть після Бахмуту рухатися - їм треба буде техніки підігнати".

Нагадаємо, радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров дав новий прогноз щодо завершення бойових дій в Україні. На його думку, війна може тривати ще щонайменше рік.

Наразі російські окупанти сконцентрували всі сили на захопленні міста Бахмут Донецької області, в район стягнуто велику кількість танків і артилерії, ПВК "Вагнер" задіяла в наступі свої найбільш боєздатні підрозділи.

Президент України Володимир Зеленський оцінює ситуацію на Бахмутському напрямку як найскладнішу на фронті.

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов вважає, що погода може допомогти ЗСУ утримати Бахмут.

"Залишилося тиждень-два. Як тільки почнеться сезон дощів, всі ці наступи вщухнуть. Тому що розпочнеться весняне бездоріжжя і будь-які наступальні дії будуть важкими", - пояснив він.

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