У Рівному в дитячому садочку знайшли тіло чоловіка в крові: що відомо

У Рівному у приміщені дитячого садочка знайшли тіло 61-річного охоронця без ознак життя зі слідами крові.

Подія сталася вранці 3 березня, повідомили в поліції Рівненської області.

На місці події працює керівництво Головного управління поліції області та Рівненського РУП, слідчо-оперативні групи ГУНП та райуправління, криміналістична лабораторія, кінологи. Обставини смерті чоловіка встановлюються.

Фото: Поліція Рівненської області

Фото: Поліція Рівненської області

Фото: Поліція Рівненської області

Нагадаємо, у Рівному диверсант намагався підірвати транспортну артерію, щоб зірвати поставку іноземного озброєння. Зловмисника затримали, він перебуває під вартою.

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