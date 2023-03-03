У Рівному в дитячому садочку знайшли тіло чоловіка в крові: що відомо

Обставини смерті чоловіка встановлюються.
У Рівному у приміщені дитячого садочка знайшли тіло 61-річного охоронця без ознак життя зі слідами крові.
Подія сталася вранці 3 березня, повідомили в поліції Рівненської області.
На місці події працює керівництво Головного управління поліції області та Рівненського РУП, слідчо-оперативні групи ГУНП та райуправління, криміналістична лабораторія, кінологи. Обставини смерті чоловіка встановлюються.
Нагадаємо, у Рівному диверсант намагався підірвати транспортну артерію, щоб зірвати поставку іноземного озброєння. Зловмисника затримали, він перебуває під вартою.
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