Данілов прокоментував можливу участь Білорусі у війні проти України

У білорусів на сьогодні немає ніякого бажання воювати проти українців.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує спроби втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України. Утім, очільник країни Олександр Лукашенко розуміє наслідки цього кроку.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю РБК-Україна

"Попри те, що Путін постійно хоче його (Лукашенка, - ред.) умовно "згвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні РФ рішення, Лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що Путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоб Путіну це вдалося", - відзначив Данілов.

На його думку, у білорусів немає ніякого бажання воювати проти українців, а Україна це належно оцінює та й собі не планує військових операцій проти Білорусі.

"Для нас це дуже небезпечна ситуація з урахуванням того, що ми на сьогодні маємо величезну лінію фронту саме з РФ. Я б відокремлював білоруський народ від білоруської влади. Багато білорусів воюють на нашому боці й ми за це їм вдячні", - нагадав Данілов.

Данілов також повідомив, що зараз немає підстав вважати, що Китай має значний інтерес у наданні зброї Росії. Пекіну це не потрібно, тому він залишається нейтральним.

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Секретар РНБО Олексій наголошує, що окупанти бажають відзвітувати про захоплення Бахмута Донецької області, а тому кидають усі сили на штурм міста. Втім, темпи просування росіян не відповідають їхнім планамю

Також Олексій Данілов пояснив, що з огляду на теперішні події Україна не може звільняти Крим тим шляхом, який був вибраний та ухвалений в указі 2021 року.

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