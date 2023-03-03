Чего ждать от наступления России на Донбассе: эксперт объяснил план Путина

Большое наступление армии России на Донбассе связано с желанием провести на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выборы и закрепить их за собой. После этого президент РФ Владимир Путин может взять "тайм-аут" в войне.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Оценивая наступление окупантов эксперт отметил:

"Людей у россиян стало больше, они перебрасывают постоянно, но техники становится меньше, а без нее труднее наступать. Они несут человеческие потери. Технику прячут максимально далеко от линии разграничения, насколько это возможно... Она прячется в 10-15 км от линии фронта, чтобы избежать поражения. Я не исключаю, что может быть где-то прорыв, но не думаю, что он будет удачным. Прорваться можно, но двигаться дальше? Когда прорвали, надо много техники, боеприпасов подвозить, чтобы они развивали свой успех. Закрепиться тоже очень важно".

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По его словам, сейчас "россиянам нужно как можно больше земли захватить".

"Украинцам нужно удержаться максимально, пока не приехала наша помощь. Она едет, в пути танки, БМП. Россияне видят, что сейчас будет "капец" им, и пытаются выйти дальше на границы Луганской и Донецкой области и затем объявить о выборах на этих территориях. Они хотят в этом году это сделать, закрепить эти территории, и, возможно, взять тайм-аут, завершить "специальную военную операцию". Возможно, они это хотят сделать до декабря 2023 года, пока не будут объявлены выборы президента РФ", — считает Ступак.

Эксперт напомнил, что в декабре в РФ должны объявить старт президентских выборов, а в марте они должны пройти.

"В этот период они будут максимально качать ситуацию, чтобы добиться максимального количества побед", — объяснил он.

В то же время, по мнению Ступака, оккупантам будет трудно добиться успеха в Донецкой области:

"Они за Бахмут 7 месяцев дерутся. А за Бахмутом еще больше населенных пунктов. Еще есть Краматорск – это можно брать годами. Я не уверен, что они смогут после Бахмута двигаться – им нужно будет техники подогнать".

Напомним, советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров дал новый прогноз насчет завершения боевых действий в Украине. По его мнению, война может продолжаться еще не менее года.

В настоящее время российские оккупанты сконцентрировали все силы на захвате города Бахмут Донецкой области, в район переброшено большое количество танков и артиллерии, ЧВК "Вагнер" задействовала в наступлении свои наиболее боеспособные подразделения.

Президент Украины Владимир Зеленский оценивает ситуацию на Бахмутском направлении как самую сложную на фронте.

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов считает, что погода может помочь ВСУ удержать Бахмут.

"Осталось неделю-две. Как только начнется сезон дождей, все эти наступления утихнут. Потому что начнется весеннее бездорожье и любые наступательные действия будут тяжелыми", — объяснил он.

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