Зеленский сообщил о ситуации на фронтах: "Интенсивность боев только нарастает"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самой сложной на фронте остается ситуация в Бахмуте, где интенсивность боев только нарастает.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 28 февраля.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Снова в расширенном формате докладывали ГУР, Министерство обороны, главком, командующие направлениями. Подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений. Тяжелее всего, как и раньше, – Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города", – рассказал Зеленский.

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Он отметил, что сейчас заседание Ставки верховного главнокомандующего проходит дважды в неделю. Прошлое заседание было в четверг и сегодня.

"И сегодня генерал Сырский доложил, что от прошлой Ставки только на его направлении около 800 убитых врагов. Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает", – отметил президент.

Он поблагодарил всех украинских военных, которые, несмотря на это безумное давление врага, защищают позиции и уничтожают российскую армию.

"Конечно, рассмотрели на Ставке и другие направления на Донбассе, также зоны ответственности группировок "Таврия", "Одесса". Генерал Москалев доложил о ситуации вокруг Херсона и области. Более 30 российских обстрелов Херсонской области за эти сутки! Просто по улицам, просто по людям. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. За сегодня уже четверо погибших. Сделаем все, чтобы подавить террористов", – заверил глава государства.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев доложил о ситуации на севере и по периметру границы: контроль над ситуацией – у украинских сил.

Зеленский добавил, что на Ставке также подробно рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов.

"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель и ежедневно приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – подчеркнул президент.

Напомним, как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, сейчас эпицентром боевых действий является Бахмут. Целью врага является выйти на границы Донецкой области. Маляр заявила, что было принято решение о перемещении туда дополнительных украинских подразделений.

Замминистра также проинформировала, что Россия вынуждена отправлять на фронт свои кадровые войска, ведь наемники ЧВК "Вагнера" были фактически уничтожены ВСУ.

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