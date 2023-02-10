Мужчина родил младенца: пару поздравили "слезами радости"

В Индии 23-летний трансгендерный мужчина в среду, 8 февраля, родил младенца. Пара говорит, что их приветствовали "слезами радости".

Об этом пишет BBC

23-летний Захад родился женщиной, однако всегда чувствовал себя мужчиной, его партнерша 21-летняя Зия Павал при рождении была мужчиной, однако сейчас считается женщиной.

Фото: ZIYA PAVAL/INSTAGRAM

Пара начала встречаться несколько лет назад, находясь на разных этапах смены статьи. Тогда они решили, что желают стать родителями. Для этого Захаду пришлось прекратить гормональную терапию и на тот момент ему еще не удалили матку и яичники, поэтому рождение ребенка стало реальным.

Фото: ZIYA PAVAL/INSTAGRAM

21-летняя Павал рассказала, что ее семья очень консервативна, а потому не поняла девушку. Родители 23-летнего Захада с пониманием отнеслись к ситуации и даже помогали ему во время беременности.

Часть трангендерного сообщества Индии встретила рождение ребенка у Захада и Павал со слезами радости, однако другая не восприняла этого.

Павал учит студентов танцам, а Захад работает в супермаркете. Пара признается, что после рождения младенца им придется еще больше работать, чтобы содержать свою семью.

Фото: ZIYA PAVAL/INSTAGRAM

В Индии живет около 2 миллионов трансгендеров. В 2014 г. Верховный суд Индии постановил, что они имеют такие же права, как другие люди. Но им все еще тяжело получить доступ к образованию и здравоохранению.

Напомним, в российской Казани имам (мусульманский священнослужитель — Ред.) отказался заключать религиозный брак (никах) пары, в которой невеста оказалась трансгендером.

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