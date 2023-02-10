Мужчина родил младенца: пару поздравили "слезами радости"

Семья Захада с пониманием восприняла его стремление сменить пол.
В Индии 23-летний трансгендерный мужчина в среду, 8 февраля, родил младенца. Пара говорит, что их приветствовали "слезами радости".
Об этом пишет BBC
23-летний Захад родился женщиной, однако всегда чувствовал себя мужчиной, его партнерша 21-летняя Зия Павал при рождении была мужчиной, однако сейчас считается женщиной.
Пара начала встречаться несколько лет назад, находясь на разных этапах смены статьи. Тогда они решили, что желают стать родителями. Для этого Захаду пришлось прекратить гормональную терапию и на тот момент ему еще не удалили матку и яичники, поэтому рождение ребенка стало реальным.
21-летняя Павал рассказала, что ее семья очень консервативна, а потому не поняла девушку. Родители 23-летнего Захада с пониманием отнеслись к ситуации и даже помогали ему во время беременности.
Часть трангендерного сообщества Индии встретила рождение ребенка у Захада и Павал со слезами радости, однако другая не восприняла этого.
Павал учит студентов танцам, а Захад работает в супермаркете. Пара признается, что после рождения младенца им придется еще больше работать, чтобы содержать свою семью.
В Индии живет около 2 миллионов трансгендеров. В 2014 г. Верховный суд Индии постановил, что они имеют такие же права, как другие люди. Но им все еще тяжело получить доступ к образованию и здравоохранению.
Напомним, в российской Казани имам (мусульманский священнослужитель — Ред.) отказался заключать религиозный брак (никах) пары, в которой невеста оказалась трансгендером.
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