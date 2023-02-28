E-6B Mercury, стоявший на вооружениях с начала 90-х, должен обеспечить возможность ответного ядерного удара США в случае, если наземные командные пункты будут поражены противником.

США перебросили в Европу "самолет судного дня".

Во вторник, 28 февраля, в Исландию прибыл E-6B Mercury, имеющий статус "воздушного командного пункта" Стратегического командования ВС США.

Об этом сообщило US European Command.

Как отмечается, оснащенный автоматизированным комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет, американский "самолет судного дня" прибыл в Европу для "выполнения задач в зоне ответственности европейского командования".

A @USNavy E-6B Mercury прилагается к @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in USEUCOM area of responsibility. The crew met w/US Ambassador to Iceland Carrin Patman & другие diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4 — US European Command (@US_EUCOM) February 28, 2023

E-6B Mercury, стоявший на вооружениях с начала 90-х, должен обеспечить возможность ответного ядерного удара США в случае, если наземные командные пункты будут поражены противником. Он обеспечивает связь с атомными подлодками класса Ohio, каждая из которых способна нести по 20 межконтинентальных баллистических ракет. В настоящее время на боевом патрулировании находятся 14 таких подлодок, шесть из которых находятся в Атлантике.

Отметим, что 24 февраля в Европу также прибыли четыре стратегических бомбардировщика США B-52 Stratofortress.

Напомним, 24 февраля президент США Джо Байден исключил возможность передачи Украине истребителей F-16, сказав, что они "сейчас не нужны".

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили, что именно F-16 является самым оптимальным вариантом истребителя для украинских военных. Это самолет, который прошел модернизацию и может нести все виды вооружения.

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