В Албании произошли сразу два землетрясения

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В Албании 28 февраля произошло сразу два землетрясения, магнитудой 4 и 2,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

"Землетрясение произошло в 17:43 по местному времени (18:43 по украинскому времени). Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 29 км от города Эльбасан и в 10 км от города Люсня. Очаг залег на глубине 5 км", — отмечено в источнике.

Фото: Европейско-средиземноморский сейсмологический центр

Через 30 минут страну потряс еще одно землетрясение. магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера.

На этот раз эпицентром стало место в 85 км от города Эльбасан и в 17 км от города Чаровода с очагом на глубине два км.

Напомним, что в Турции также зафиксировали сразу два землетрясения. Их почувствовали в районе Оникисубат города Кахраманмараш.

Накануне было доложено о подземных толчках и в Украине. Землетрясение произошло на Закарпатье, возле поселка Большая Добронь. В Крыму землетрясение магнитудой до 3 баллов зафиксировали между Ялтой и Алуштой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.