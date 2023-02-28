В Албанії сталися одразу два землетруси

Інформація про жертви та руйнування не надходила.

В Албанії 28 лютого сталися одразу два землетруси, магнітудою 4 і 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

"Землетрус стався о 17:43 за місцевим часом (18:43 за українським часом). Епіцентр підземних поштовхів зафіксували за 29 км від міста Ельбасан і за 10 км від міста Люсня. Осередок залягав на глибині 5 км", - зазначено у джерелі.

Фото: Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр

Через 30 хвилин країну сколохнув ще один землетрус. магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Цього разу епіцентром стало місце за 85 км від міста Ельбасан і за 17 км від міста Чаровода. Осередок залягав на глибині двох кілометрів.

Нагадаємо, що у Туреччині також зафіксували одразу два землетруси. Їх відчули в районі Онікісубат міста Кахраманмараш.

Напередодні було повідомлено про підземні поштовхи і в Україні. Землетрус стався на Закарпатті, біля селища Велика Добронь. В Криму землетрус магнітудою до 3-х балів зафіксували між Ялтою та Алуштою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.