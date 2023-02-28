Китайська компанія передавала ПВК "Вагнер" супутникові знімки

Компанія спеціалізується супутникових послугах і раніше вже потрапила до "чорного списку" США.

Китайська супутникова компанія Spacety, яка внесена до "чорного списку" США, передавала супутникові знімки бойовикам російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк на слуханнях у Конгресі, інформує The Guardian.

Також читайте Лукашенко прибув до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном

За даними Мінфіну США, Spacety China передала російській стороні супутникові знімки України, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою. Ці знімки мали допомогти бойовикам ПВК "Вагнер".

Компанію було додано до торговельного чорного списку США за підтримку російських військових разом з іншою китайською супутниковою компанією China HEAD Aerospace Technology Co.

Керівництво Spacety заявляло, що компанія дотримується міжнародних санкцій проти Росії та не підтримує зв’язків з агресоркою після введення обмежень.

Раніше видання NBC повідомляло, що Китай може надати Росії артилерію та боєприпаси. В американському ЦРУ також припускають, що Китай може надіслати летальну зброю Росії у війні проти України.

Читайте також:

Китай оприлюднив свій "мирний план" для закінчення війни в Україні