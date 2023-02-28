Китайская компания передавала ЧВК "Вагнер" спутниковые снимки

Компания специализируется на спутниковых услугах и ранее уже попала в "черный список" США.

Китайская спутниковая компания Spacety, внесенная в "черный список" США, передавала спутниковые снимки боевикам российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом заявил помощник госсекретаря США по странам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на слушаниях в Конгрессе, информирует The Guardian.

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По данным Минфина США, Spacety China передала российской стороне спутниковые снимки Украины, сделанные с помощью радара с синтезированной апертурой. Эти снимки должны были помочь боевикам ЧВК "Вагнер".

Компания была добавлена в торговый черный список США за поддержку российских военных вместе с другой китайской спутниковой компанией China HEAD Aerospace Technology Co.

Руководство Spacety заявляло, что компания соблюдает международные санкции против России и не поддерживает связей с агрессоркой после введения ограничений.

Ранее издание NBC сообщало, что Китай может предоставить России артиллерию и боеприпасы. В американском ЦРУ также предполагают, что Китай может отправить летальное оружие России в войне против Украины.

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