Белорусский диктатор Лукашенко сегодня, 28 февраля, прибыл в Китай.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко прибыл в Китай. Там он планирует встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Лукашенко прибыл в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах”, — говорится в сообщении РосСМИ.

Напомним, что стратегически, с точки зрения следующих ста лет, Китаю нужна слабая полумертвая Россия.

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