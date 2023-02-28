Почему для Украины очень важно восстановить контроль над Приазовьем: объяснение эксперта

Если Украина будет иметь контроль над Азовским морем, то в соответствии с международным морским правом, она может рассчитывать на помощь сил НАТО.

Об этом рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко в эфире одного из телеканалов во вторник, 28 февраля.

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"Стоит сказать, что тот коридор, который построила Россия по Приазовью, позволяет им сейчас на первом этапе соединить Крым с Краснодарским краем. На перспективу они планировали, что это также будет путь, который соединит Приднестровье, которое они планировали присоединить к РФ. Откровенно говоря, с военной точки зрения очень отрицательным было соглашение 2004 года, которое Украина подписала с Россией, согласно которой Азовское море было внутренним, процессуально мы были очень ограничены в плане построения нашей обороны, потому что у нас не было территориальных вод. поэтому Верховная Рада денонсировала это соглашение. Порт в Бердянске почти неповрежден, а порт в Мариуполе получил серьезные повреждения в ходе захвата", — рассказал Рыженко.

Он отметил, что оккупанты пытаются приспособить Азовские порты для своей логистики.

"Только что Бердянск захватили, россияне сразу наладили опрокидывание техники на Бердянск и из Бердянска. Для этого задействовали десантные корабли и нам удалось один десантный корабль «Саратов» даже уничтожить там. Еще два корабля были серьезно повреждены и потом ремонтировались. После этого оккупанты поняли, что оккупанты поняли, порты находятся в пределах досягаемости каких-то наших средств, и они решили этого не делать. Потому что очень много они потеряли на Саратове. Для экономики они пытаются провести разминирование, потому что там были морские мины. Они хотят оживить эти порты. Но сейчас у них это ограниченно получается. Для Украины очень важно восстановить контроль над Приазовьем", — добавил эксперт.

Он пояснил, что денонсация этих соглашений с Россией позволит Украине установить морские границы по Азовскому морю с соответствующими условиями защиты территориальных вод.

"На Азовское море будет распространяться международное морское право, то есть Украина может рассчитывать на помощь сил НАТО. Интересно, что Азовское море не входит в Конвенцию Монтре. То есть теоретически корабли НАТО могут зайти в Черное море, а затем в Азовское и находиться в нем неограниченное количество времени. Другое дело, что Азовское море очень мелкое и туда могут зайти небольшие корабли. Нам открывается много перспектив, но для этого нужно освободить Азовское побережье", — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 28 февраля в Черном море находятся 5 носителей ракет, среди которых есть 2 подлодки. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет.

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