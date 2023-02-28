В Подмосковье продавец совершил самоподжог, чтобы избавиться от пьяного экс-коллеги, и умер (видео)

В подмосковных Химках продавец строительного магазина совершил самоподжог и скончался. Таким образом он хотел избавиться от бывшего работника, который под хмельком наведался в гости и мешал работать.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

28-летний Алексей заканчивал свой рабочий день 25 февраля, когда в магазине появился пьяный экс-сотрудник Арсений. Нежелательный гость, вероятно, в очередной раз, начал вести себя буйно и мешать своим поведением другим.

Между мужчинами возник конфликт, и Алексей заявил: либо он добровольно идет, либо он подожжет себя.

Арсений не был против действий мужчины. Алексей облил себя растворителем и поджег, огонь разгорелся слишком быстро. Сотрудник состава, пытавшегося потушить коллегу, отравился дымом.

Пострадавший был госпитализирован с 80% ожогов тела. Спасти его не удалось. А Арсений быстро скрылся с места событий.

Напомним, 28 февраля на территории России снова разбился военный самолет. На этот раз в Мурманской области упал Ми-8, на борту которого находились 9 человек.

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