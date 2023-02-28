Совершил жесткую посадку: В Мурманской области РФ разбился Ми-8

Пропагандисты утверждают, что вертолет упал при посадке, недолетев до аэропорта 3 км.

Во вторник, 28 февраля, на территории России снова разбился военный вертолет. В Мурманской области упал Ми-8, на борту которого находились 9 человек.

Об этом сообщают российские ОМП со ссылкой на МЧС РФ.

По их информации, в результате авиакатастрофы пострадали четыре человека. Вертолет якобы упал при посадке в трех километрах от поселка Ловозеро. Как уточнили в экстренных службах, вертолет выполнял гражданский рейс.

"Вертолет потерпел крушение во время захода на посадку в трех километрах от аэропорта Мурманская, он выполнял гражданский рейс. На его борту было девять человек, по предварительным данным, четверо ранены. Спасатели доставляют их в ближайшую деревню, погибших нет", — уверяют российские пропагандисты.

Предварительные версии аварии:

ошибка пилотирования, отказ техники.

Позже в дежурной диспетчерской службе Ловозерского района уточнили, что госпитализированы пассажир и пилот. Вертолет Ми-8 принадлежит Вологодскому авиапредприятию. В результате аварии он получил повреждение.

"Самолетопад" в России

Напомним, в четверг, 23 февраля, в Белгородской области России разбился самолет Минобороны РФ Су-25. Авиакатастрофа встречается в Валуйском городском округе России. Как утверждали в оборонном ведомстве страны-агрессорки, самолет потерпел крушение после выполнения боевого задания при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области.

В конце января в Московской области в аэропорту "Внуково" разбился вертолет Ми-8, которым пользуются первые лица и чиновники самого высокого ранга. По информации росСМИ, он во время посадки ударился о землю хвостовой частью. Позже заявили, что катастрофа произошла прямо перед взлетом.

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