Прогноз погоды на 1 марта: каким в Украине будет первый день весны

Первый день весны, среда, 1 марта, Украина будет с плюсовыми температурами. В большинстве регионов будет сухо. На западе ночью и утром местами туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем небольшой мокрый снег будет в северо-восточных областях. На Прикарпатье, в центре и на востоке на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура поверья будет 2-7 градусов мороза, а на юге Одесщины будет 1-5 градусов тепла. Днем в большинстве областей будет 0-5° тепла. В южной части и в Закарпатье воздух прогреется до +6-10°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области облачно с прояснениями, но без осадков. Скорость северо-западного ветра – 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет 2-7 градусов мороза, а днем 0-5 градусов тепла. В Киеве ночью будет – 3-5°, а днем – +2-4°.

Погода в Карпатах

Завтра значительная снеголавинная опасность находится на высокогорье Закарпатья. Умеренная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и горах Черновицкой и Львовской областей.

Напомним, синоптики рассказали, как удивит первый весенний месяц. В Украине первый месяц весны, март, будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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