Зодиакальный гороскоп на март 2023 года для всех 12 знаков

Нынешний март – удачный и приятный месяц во многих отношениях. Конфигурация небесных тел, соответствующая этому месяцу, будет способствовать воплощению в жизнь самых сложных и масштабных дел, поэтому не стоит медлить с работой над ними.

Многим из нас в марте звезды подарят невиданные возможности, которыми непременно нужно воспользоваться, иначе в следующий раз судьба может и не подарить такой счастливый шанс. Ну а новый год по зороастрийскому календарю, который пройдет под знаком Павлина и начнется 20 марта, внесет в нашу жизнь много позитивных перемен.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

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Не стоит форсировать события – ни в профессиональной, ни в личной жизни, нужно помнить, что все происходит в свое время, и то, что по праву принадлежит представителям знака, никуда от них не уйдет. Привлекательность в глазах противоположного пола поможет не только наладить уже существующие отношения, но и завести новые – с человеком, которого захочется назвать второй половинкой.

Телец (21.04 – 21.05)

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Неожиданные сюрпризы могут преподнести друзья: те, кого представители знака привыкли считать верными и преданными, не оправдают ожиданий, а вот те, кого они привыкли считать чуть ли не балластом, неожиданно проявят себя с наилучшей стороны. С первыми придется расстаться, а вторые займут заслуженное место рядом. Шарм и обаяние, которое подарят звезды, не стоит использовать в корыстных целях – только во благо окружающим.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Перепады настроения, которые будут досаждать в течение всего месяца, необходимо использовать в профессиональных целях: на энергетической волне можно осуществить любые – грандиозные – планы, а во время спада удастся подтянуть "хвосты", которыми в другое время заниматься скучно. В результате можно надеяться как на карьерный рост, так и на успешное решение финансовых вопросов.

Рак (22.06 – 22.07)

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Успешными окажутся любые дела вдали от дома – от бизнеса до путешествий и эмиграции, что же касается сотрудничества с иностранными партнерами, то они выведут на новый – более высокий – финансовый уровень. А вот о покое представители знака смогут только мечтать – их состояние почти все время будет нервным и взвинченным, что может вызвать напряженность в отношениях с близкими людьми.

Лев (23.07 – 21.08)

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На работе придется продемонстрировать свое умение работать под давлением, а лучшим лекарством от стрессов звезды считают занятия спортом – главное, выбирать те его виды, в которых содержится минимальное количество экстрима. Виртуальный роман с новым знакомым вполне может перейти в реальные – и серьезные – отношения, которые вскоре могут перерасти в серьезные и долговременные отношения.

Дева (22.08 – 23.09)

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Личная жизнь порадует приятными, но специфическими событиями: не стоит удивляться, если партнер предложит заключить брачный контракт, который озадачит представителей знака, да и предложение руки и сердца от человека гораздо старше по возрасту может поставить в тупик. Любые выступления на публике, даже если речь будет идти всего лишь о докладе на рабочем совещании, окажутся успешными.

Весы (24.09 – 23.10)

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Авралы на работе, которые возможны в это время, отнимут много времени и сил, поэтому возможно временное ухудшение самочувствия. Ответ на вопрос, что является тому причиной, можно будет получить, посетив врача: скорее всего, как это бывает при переутомлении, он назначит представителям знака курс витаминов. При решении профессиональных вопросов необходимо опираться на помощь коллег.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Продвижение по службе или переход на другую – с повышением – работу вряд ли удивит представителей знака, в последнее время они много сделали для того, чтобы хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства – нынешнего или потенциального. Общение с милыми сердцу людьми улучшит настроение и повысит работоспособность. Тем, кто еще не занимался творчеством, стоит попробовать себя в нем.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Даже те, кто давно потерял интерес к личной жизни, неожиданно могут почувствовать симпатию к новому – или старому – знакомому, что вполне может повлечь за собой изменение матримониального статуса. Также велика вероятность реорганизации жилья: переезд на новую квартиру, в другой город и даже страну. Подобрав на улице бездомное животное, представители знака принесут в дом счастливую судьбу.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Почти весь наступающий месяц представителям знака придется крутиться, как белкам в колесе: телефонные звонки, переписка с партнерами в мессенджерах, работа с документами и подписание важных контрактов почти не оставят времени для близких людей. Тем не менее, поскольку они будут нуждаться в действенном участии, внимание им необходимо будет уделить. Вероятен переезд в квартиру большего размера.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Ощущение развязанных рук, когда в профессиональном смысле можно делать то, что хочешь, не гарантирует того, что все будет удаваться легко, но пытаться все равно нужно – иначе не стоит рассчитывать на удачу. Финансовые потоки, которые направит Вселенная, станут заслуженной наградой за упорство и трудолюбие. От виртуального романа не стоит ждать многого, но яркие впечатления гарантированы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Благодаря дням рождения, которые празднуются именно в это время, представители знака будут "купаться" во всеобщей любви и обожании, то есть, чувствовать себя как рыбы в воде. К происходящему в жизни в это время необходимо относиться как к данности: все лишнее и отжившее свое уйдет, а с человеком останутся только те люди, занятия и предметы, которые ему действительно нужны.

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