Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги к осени – ответ эксперта

Эксперт рассказал, повысят ли в Украине стоимость коммунальных услуг.

Пока в Украине идет война, цены на коммунальные услуги не будут расти.

Об этом рассказал финансист Сергей Фурса в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сніданка з 1+1" и ТСН.ua.

"Я не думаю, что тарифы будут изменены до конца войны. Это политическое решение. Пока идет война, экономическая ситуация в стране сложная, столь же сложная финансовая ситуация у людей", — подчеркнул он.

Напомним, на период действия военного положения Верховная Рада запретила принудительно взимать с физлица задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

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