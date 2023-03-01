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Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги к осени – ответ эксперта

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
984
Время на прочтение
1 мин
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Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги к осени – ответ эксперта

Фото: ТСН.ua

Эксперт рассказал, повысят ли в Украине стоимость коммунальных услуг.

Пока в Украине идет война, цены на коммунальные услуги не будут расти.

Об этом рассказал финансист Сергей Фурса в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сніданка з 1+1" и ТСН.ua.

"Я не думаю, что тарифы будут изменены до конца войны. Это политическое решение. Пока идет война, экономическая ситуация в стране сложная, столь же сложная финансовая ситуация у людей", — подчеркнул он.

Напомним, на период действия военного положения Верховная Рада запретила принудительно взимать с физлица задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

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Дата публикации
Просмотры
984
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