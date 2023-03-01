Чи зростуть тарифи на комунальні послуги до осені – відповідь експерта

Експерт розповів, чи підвищать в Україні вартість комунальних послуг.

Поки в Україні триває війна, ціни на комунальні послуги не зростатимуть.

Про це розповів фінансист Сергій Фурса у рамках спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з 1+1" та ТСН.ua.

"Я не думаю, що тарифи будуть змінені до кінця війни. Це політичне рішення. Поки триває війна, економічна ситуація в країні складна, так само складна фінансова ситуація у людей", - наголосив він.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану Верховна Рада заборонила примусово стягувати з фізичної особи заборгованість за житлово-комунальні послуги.

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