Рада заборонила примусово стягувати борги за комірне

Рада заборонила примусово стягувати з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Мораторій діятиме у період воєнного стану.

"За" проголосувало 287 нардепів.

Нагадаємо, під час війни українцям не нараховують пеню за несплату комунальних послуг, але від сплати платежів населення не звільнялося, тобто списувати борги не будуть, інакше підприємства, які надають послуги, просто закриються.

У той же час, українці перестали витягувати комунальні послуги ще до війни. Зокрема, за підсумками листопада 2021 року населення України сплатило за комунальні послуги менш як 70% від нарахованих сум, а борги по оплаті ЖКП злетіли до 72,7 млрд грн.

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