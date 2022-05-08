Під час війни люди стали менше платити за комуналку. Уряд України просить по можливості оплачувати платежі, щоб підтримати комунальну сферу та економіку в цілому. Щоб було легше це зробити, частина тарифів була заморожена.

Кому спишуть борги за комуналку

Під час воєнного стану якщо не має можливості люди можуть тимчасово не платити за комунальні послуги. Пеня та штрафи в цей час не нараховуватимуться. Хоча борги за комунальні тарифи залишаться. Борги за комунальні платежі спишуть лише тим у кого через війну житло пошкоджене або зруйноване. Всі інші повинні будуть оплатити борги протягом трьох місяців після скасування воєнного стану.

На сьогодні продовжується нарахування плати за комуналку і тим, чиє житло постраждало або зруйноване. Причина нарахування - постачальники послуг не мають інформації, яке житло зруйноване, а яке - ні, оскільки реєстр пошкодженого житла ще не створений. Тому продовжується нарахування щомісячних платежів за комуналку. Комунальні платежі нараховуються та у тому випадку, якщо власники залишили житло, квартира - порожня. У цьому разі, якщо показники лічильників не передаються, нарахування все одно відбуваються за соціальними нормативами споживання.

Нараховані таким чином борги будуть списані, коли буде зібрана інформація про пошкоджені, зруйновані будинки. Платежі будуть перераховані, коли власники житла передадуть актуальні показники лічильників. Всі інші повинні будуть сплатити борги протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану.

Винятком є Харків, мер якого, Ігор Терехов заявив про скасування оплати комунальних послуг з 24 лютого до кінця війни.

Тарифи на комунальні послуги заморожені

Тарифи на електроенергію заморозили у квітні на шість місяців. Ті, хто споживає до 250 кВт * год (весь обсяг споживання) платитимуть по 1,44 гривні за 1 кВт * год, ті, хто понад 250 кВт-год (за весь обсяг споживання) по 1,68 гривні за 1 кВт-год.

Газ для населення - 8 гривень за куб.

Тарифи на воду залишаються на старому рівні.

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