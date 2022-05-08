Во время войны люди стали меньше платить за коммуналку. Правительство просит по возможности оплачивать платежи, чтобы поддержать коммунальную сферу и экономику в целом. Чтобы легче это сделать, часть тарифов была заморожена.

Кому спишут долги за коммуналку

Во время военного положения, если нет возможности, люди могут временно не платить за коммунальные услуги. Пеня и штрафы в это время не будут начисляться. Хотя долги по коммунальным тарифам останутся. Долги за коммунальные платежи спишут тем у кого из-за войны жилье повреждено или разрушено. Все остальные должны будут оплатить долги в течение трех месяцев после отмены военного положения.

На сегодняшний день продолжается начисление платы за коммуналку и тем, чье жилье пострадало или разрушено. Причина начисления – поставщики услуг не располагают информацией, какое жилье разрушено, а какое – нет, поскольку реестр поврежденного жилья еще не создан. Поэтому продолжается начисление ежемесячных платежей за коммуналку. Коммунальные платежи начисляются и в том случае, если владельцы покинули жилье, квартира – пустая. В том случае, если показатели счетчиков не передаются, начисления все равно производятся по социальным нормативам потребления.

Начисленные таким образом долги будут списаны, когда будет собрана информация о поврежденных, разрушенных домах. Платежи будут пересчитаны, когда владельцы жилья передадут актуальные показатели счетчиков. Все остальные должны будут уплатить долги в течение 3 месяцев после окончания военного положения.

Исключением является Харьков, мэр которого Игорь Терехов заявил об отмене оплаты коммунальных услуг с 24 февраля до конца войны.

Тарифы на коммунальные услуги заморожены

Тарифы на электроэнергию заморозили в апреле на шесть месяцев. Те, кто потребляет до 250 кВт*ч (весь объем потребления) будут платить по 1,44 гривны за 1 кВт*ч, те, кто свыше 250 кВт-ч (за весь объем потребления) по 1,68 гривны за 1 кВт-ч .

Газ для населения – 8 гривен за куб.

Тарифы на воду остаются на прежнем уровне.

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