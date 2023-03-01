На Київщині оголошено повітряну тривогу: що сталося

Людей просять бути в укриттях до відбою тривоги.

У Києві та області зранку 1 березня оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчить мапа тривог.

Зазначимо, що сирени почали лунати в Київській області об 11:33, у столиці про небезпеку повідомили об 11:32.

Моніторингові групи повідомляють, що тривога на Київщині пов‘язана із присутністю невстановленого повітряного об‘єкта - кулі або БпЛА. Громадян закликають перебувати в укриття до відбою сирен.

Повітряну тривогу оголошено в Києві та області

У КОВА підтвердили причину оголошення тривоги: "Київщина! У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою".

Крім того, у м. Ворожба Сумської області є загроза артобстрілу.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 1 березня атакували Україну 4 дронами-камікадзе. "Шахеди" рухалися з півночі. Всі дрони вдалося збити українській ППО.

До слова, у Києві та передмісті 1 березня лунатимуть гучні вибухи. У Вишгородському районі працюватимуть сапери.