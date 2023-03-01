У Криму почав діяти новий рух опору – "Спротив Nації"

Мешканці Криму продовжують чинити різноманітний спротив окупаційній владі.
У тимчасово окупованому Криму з'явився новий рух опору – "Спротив Nації". Активісти поширюють зелені стрічки із написом "Геть з України, москаль некрасівий" тощо.
Про це повідомило Представництво президента у Криму.
"З’явилися повідомлення про новий рух опору окупантам у Криму - Спротив Nації. Активісти почали з рішучих дій і підпалили автівку з символікою окупантів у Феодосії", - йдеться у дописі.
Зелені стрічки з написами почали з'являтися в Алушті та інших містах.
Також жителі півострова розміщують в автівках державний прапор, малюють у громадських місцях українську символіку, пишуть на російських купюрах антивоєнні гасла, чинять інші види спротиву.
Нагадаємо, у ніч проти 1 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. "Бавовна" сталася у районі Євпаторії, очевидці також стверджують, що вибухи лунали у селищі Чорноморське.
Речник Центру національного спротиву та боєць Сил спеціальних операцій розповів, що у Криму є зрушення щодо того, що мешканці півострова не хочуть бути під російською окупацією. Люди чекають на звільнення півострова. Він також повідомив, як можна допомогти українському підпіллю в Криму.
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