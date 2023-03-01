Помилки під час сніданку, які заважають схуднути

Що ми робимо не так під час сніданку, чому не можемо схуднути, читайте в матеріалі ТСН.ua

Чому сніданок такий важливий? Споживання сніданку має великте значення для самопочуття людини, протягом дня, для її здоров'я. Правильний сніданок - це і запорука "здорового" схуднення. Розповідаємо, які основні помилки під час сніданку заважають нам схуднути.

Пропускаєте сніданок

Як вважає сертифікована дієтологиня Ізабель Сміт, якщо почуття голоду зранку не має, можна пропустити сніданок. Багато людей більшу частину життя не приймають їжу вранці і цілком задоволені своїм самопочуттям. Не їдять вони з тієї лише причини, що почуття голоду в них з'являється лише ближче до обіду. І це нормально – навіщо їсти, якщо не хочеш?

Однак, якщо пропускаєте сніданок, щоб з'їсти менше калорій та схуднути, то це погана ідея. Скоріше за все з’їсте більше на обід, вечерю або перекус, таким чином.надолужите цей дефіцит пізніше,

Дослідження дієтологів показують, що коли людина не їсть з ранку, то з'їдає таку ж кількість калорій протягом дня, набір зайвої ваги відбувається швидше на 50%. Тому що людина, яка регулярно щільно харчується вранці, більш тривалий час відчуває ситість і їсть протягом дня менше.

Після тривалого сну значно падає вміст цукру на крові. Необхідно, якомога раніше поповнити запас енергії, інакше це може негативно позначитися на інтелектуальній діяльності та зіпсувати цим весь день. Відсутність регулярного сніданку викликає у дітей проблеми з перемиканням уваги, короткочасною пам'яттю та прийняттям рішень.

Не їсте на сніданок достатньо білка

Починати день потрібно зі збалансованого сніданку.Це має значення для стабілізації цукру в крові, Але якщо вуглеводний сніданок різко підвищує рівень цукру в крові, то білково-жировий підвищує поступово і тримає його на середньому рівні. І що головне для схуднення, споживання білків уповільнює засвоєння вуглеводів та продовжить почуття ситості.

Тому дієтологиня рекомендує, якщо хочете схуднути, відмовтесь від великої кількості вуглеводів, зробіть акцент на білкову їжу.

Споживання достатньої кількості білка має потрійну вигоду — підтримує нормальний рівень цукру у крові, подовжує почуття ситості, таким чином знижуючи споживання зайвих калорій і зберігає у нормі м'язову масу. Справа в том, що з віком, після 30 років ми втрачаємо м’язову масу, а білок допомагає її зберегти. Чим більша м’язова маса, тим більше калорій спалюється у стані спокою.

Дієтологиня Лорен Харріс-Пінкус рекомендує при кожному споживанні їжі, в тому числі і на сніданок ,споживати від 20 до 30 г білка.

Їсте на сніданок замало

Мало їсти на сніданок — також не вихід. Маленькі порції зранку не забезпечують організм всіма поживними речовинами. Це не лише впливає на функціонування органів, але й залишає людину з почуттям голоду на цілий день. Недоїдені калорії надолужуються потім.

На думку Лорен Харріс-Пінкус на сніданок потрібно вживати всі мікроелементи — достатню кількість білків, жирів, вуглеводів., мінімум, — це 300 калорій.

Мало їсте клітковини

Рослинне волокно зменшує відчуття голоду, виводить токсини, радіонукліди та тяжкі метали, сприятливо впливає на мікрофлору кишківника. Клітковина як і білок, підтримує почуття ситості.

Харріс-Пінкус радить зранку споживати одну третину денної норми клітковини, для дорослих це 28 грамів. Таку кількість клітковини містять 300 грамів фруктів та близько 400 грамів овочів.

Основними джерелами клітковини є різноманітні овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, бобові, цілозерновий хліб, висівки, гречка, кукурудзяна крупа

Багато уваги приділяєте калоріям

На думку Харріс-Пінкус зосередженість на калоріях, як це не дивно, не сприяє схудненню. важливіше приділяти більше уваги якості їжі. Головне, на її думку, "мати здорове тіло, незалежно від вашої ваги. Хоча вам не обов’язково худнути, щоб покращити своє здоров’я, вам потрібно давати тілу поживні речовини, необхідні для його правильного функціонування."

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