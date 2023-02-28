В Минобороны обнародовали информацию о закупках питания для ВСУ

Таким образом, министерство стремится обеспечить прозрачность в процессе закупок, сообщает УНН.

Согласно обнародованным документам стоимость услуги суточного питания бойцов колеблется от 137,04 грн до 144,06 грн. При этом цена учитывает не только стоимость продуктов, но и доставку, в том числе в непосредственной близости к фронту, а также хранение, замену продуктов и другие дополнительные услуги.

Так, оборонное ведомство отметило, что закупает не продукты из списка, а услугу организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает в себя логистику и тому подобное.

«Это приготовление блюд в стационарных и полевых условиях, обеспечение технических средств приготовления пищи топливом, поддержание объектов продовольственной службы (столовых, складов), оборудования и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание, возмещение коммунальных расходов и другие мероприятия, согласно заявкам командиров военных частей в определенных в заявках местах», - пишет со ссылкой на заву Минобороны.

Согласно обнародованным данным, цена на яйца как первого, так и высшего сорта составила от 8 до 9 грн за штуку. Цены на картофель свежий и картофель свежий ранний закреплены на уровне 7-36 гривен/килограмм, на макаронные изделия - 43-53 гривны/килограмм, куриное бедро - 69-165 гривен/килограмм.

«Я вижу, что цены обычные, рыночные. Не больше и не меньше. Алексей Резников уже давно говорил, что покажет цены и нас они не поразят. Так и произошло – не поразили», – прокомментировал эти данные блоггер и эксперт Алексей Голобуцкий.

Данные были опубликованы без сведений о номерах воинских частей, их местоположении и количестве личного состава.

Кроме того, министерство сократило сроки действия самих соглашений. Это позволило снизить стоимость закупаемых продуктов, поскольку новые договоры позволяют производителям не учитывать инфляционные и другие риски.

При этом практика публикации данных о закупках будет распространена и на другие контракты, добавили в Минобороны.