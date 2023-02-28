Парламент Дании призвал сотрудников удалить TikTok: какая причина

Парламент Дании во вторник, 28 февраля, призвал законодателей и сотрудников не использовать приложение TikTok на рабочих телефонах в качестве меры кибербезопасности, заявив, что "существует риск шпионажа".

Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет AP, популярное китайское приложение для обмена видео сталкивается с усиленным контролем со стороны Европы и США по безопасности и конфиденциальности данных на фоне опасений, что TikTok может использоваться для продвижения пропекинских взглядов или сбора информации о пользователях.

Ассамблея действовала после оценки Центра кибербезопасности Дании, заявившего о существовании риска шпионажа. Агентство является частью службы внешней разведки Дании.

Пока точно неизвестно, сколько датских законодателей установили TikTok. В последние дни несколько политиков публично объявили, что они удалили приложение со своего рабочего телефона из соображений кибербезопасности.

Ранее в этом месяце исполнительные власти Европейского Союза заявили, что временно запретили TikTok на телефонах, которыми пользуются сотрудники, как меру кибербезопасности.

Напомним, в Канаде государственным служащим также запретили пользоваться на рабочих гаджетах соцсетью TikTok. Правительство страны считает, что это рискованно для конфиденциальности и безопасности.

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