Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что президент и его высшие должностные лица давили на Пекин, чтобы тот предоставил больше информации и разрешил беспрепятственное проведение международных расследований в рамках усилий по определению происхождения вируса.

Об этом сообщает "Yahoo!news".

После сообщений о новой оценке разведки , Государственный департамент говорит, что президент США Байден обсудил с президентом Китая Си Цзиньпином необходимость для Пекина разобраться с происхождением COVID-19.

"Президент поднимал этот вопрос, госсекретарь поднимал этот вопрос, советник по национальной безопасности поднимал этот вопрос, это неоднократно и последовательно поднималось на разных уровнях, потому что это очень важно для нас", — сказал Прайс.

Постоянные вопросы, связанные с происхождением COVID-19, вызывают раздражение в отношениях США и Китая, поскольку напряженность между Вашингтоном и Пекином недавно обострилась из-за обнаружения китайского воздушного шара-шпиона в конце января, а также тесных связей Пекина с Россией на фоне войны в Украине и риск конфликта, связанного с Тайванем.

Прайс не подтвердил вывод разведки Министерства энергетики, оценившего с «низкой уверенностью», что вспышка COVID-19 стала результатом случайной утечки в лаборатории. Об этом в воскресенье впервые сообщила The Wall Street Journal.

В то же время Прайс указал на «разнообразие взглядов в разведывательном сообществе», подтверждающих две основные теории происхождения вируса: вирус проник из лаборатории, в частности, Уханьского института вирусологии, или был результат передачи от животного к человеку. Прайс добавил, что некоторые спецслужбы не получили ответа.

«Есть некоторые элементы в разведывательном сообществе, которые пришли к выводам с одной стороны. Есть и другие, которые пришли к выводам о другом. Есть ряд разведывательных агентств, которые выдвинули оценку, которая, по сути, ясно показывает, что у них нет достаточной информации, чтобы сделать тот или иной вывод», – сказал он.

Добавим, что Украине выгодно понимание США и Китая . В свое время это привело к началу конца СССР.

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