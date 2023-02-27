Почему Украине выгодно согласие между США и Китаем – посол

Украине выгодно согласие между США и Китаем. В свое время это привело к началу конца СССР.

Такое мнение в интервью высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Это происходило и раньше. Это тот же период, когда в 70-е годы произошло возобновление отношений между США и Китаем (Ричард Никсон – 37-й президент США от Республиканской партии – ред., Генри Киссинджер – 56-й государственный секретарь США – ред.)", — отметил Сергей Корсунский.

При изучении вопроса отношений этих стран Корсунский наткнулся на цитату главного реформатора Китая Дэн Сяопина, которую он сказал, находясь на борту летевшего в Вашингтон самолета. Речь идет о первом визите лидера Китая после того, как скончался Мао Цзэдун.

Цитата звучала так: "Если посмотреть на историю, то все страны, которые были на стороне Соединенных Штатов, сегодня состоятельны, мощны и эффективно развиваются. Те страны, которые были против Соединенных Штатов, заброшены и находятся в третьем мире. Китай был с Соединенными Штатами ".

По словам Корсунского, сейчас ситуация иная.

"Тогда Китай только начинал свой мощный рывок вперед. То, что они сделали, беспрецедентно. Не будем забывать, что там задействован триллион долларов американских инвестиций. Сейчас рождается новая геополитика, когда с новым Китаем нужно искать какие-то механизмы конструктивного взаимодействия. Когда Никсон урегулировал с Китаем ситуацию, они подписали Шанхайскую декларацию — это уникальный документ, потому что там были зафиксированы не только общие "плюсы", но и их разные позиции по некоторым вопросам. помнить, что результаты выборов в 2024 году в Тайване и Китае относятся и к Украине", — пояснил посол.

Ранее западные СМИ сообщали, что в Китае рассматривают возможность отправки в РФ стрелкового оружия, артиллерии и боеприпасов к нему.

В то же время, советник ОП Михаил Подоляк заявлял, что предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", а предлагают замораживание конфликта.

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