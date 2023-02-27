Чому Україні вигідне порозуміння США та Китаю – посол

Україні вигідне порозуміння США та Китаю. Свого часу це призвело до початку кінця СРСР.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.

"Це відбувалося і раніше. Це той самий період, коли в 70-ті роки відбулося поновлення відносин між США та Китаєм (Річард Ніксон - 37-й президент США від Республіканської партії - ред., Генрі Кіссінджер - 56-й державний секретар США - ред.)", — зазначив Сергій Корсунський.

Під час вивчення питання відносин цих країн Корсунський натрапив на цитату головного реформатора Китаю Ден Сяопіна, яку він сказав, перебуваючи на борту літака, який летів у Вашингтон. Йдеться про перший візит лідера Китаю після того, як помер Мао Цзедун.

Цитата звучала так: "Якщо подивитися на історію, то всі країни, які були на боці Сполучених Штатів, сьогодні заможні, потужні та ефективно розвиваються. Ті країни, які були проти Сполучених Штатів, занедбані і знаходяться в третьому світі. Китай буле зі Сполученими Штатами".

За словами Корсунського, наразі ситуація інакша.

"Тоді Китай тільки починав свій потужний ривок уперед. Те, що вони зробили, безпрецедентно. Не будемо забувати, що там задіяно трильйон доларів американських інвестицій. Зараз народжується нова геополітика, коли з новим Китаєм треба шукати якісь механізми конструктивної взаємодії. Коли Ніксон врегульовував з Китаєм ситуацію, вони підписали Шанхайську декларацію. Це унікальний документ, тому що там були зафіксовані не лише спільні "плюси", але й їхні різні позиції стосовно деяких питань. Я думаю, що щось схоже може відбутися і це дуже важливо. Ми маємо пам’ятати, що результати виборів у 2024 році в Тайвані та Китаї стосуються й України", - пояснив посол.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що у Китаї розглядають можливість відправлення до РФ стрілецької зброї, артилерії та боєприпасів до неї.

Водночас радник ОП Михайло Подоляк заявляв, що пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї "мирного плану", а пропонують заморожування конфлікту.

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