Біполярний світ з Вашингтоном: чому "мирний план" Китаю до України не має відношення

Саме про такий світ заявив Сі Цзіньпін, коли його обирали на третій термін.

"Мирний план" Китаю щодо України не про Україну, а про біполярний світ, який Пекін хоче сформувати з Вашингтоном.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.

За словами посла, Китай прагне створити біполярний світ зі Сполученими Штатами. Саме це проголосив Сі Цзіньпін, коли його обирали на третій термін.

"Той, хто встановить мир в Україні, буде претендувати на право називатися світовим гегемоном. Він хоче таке право отримати і сформулював цю "запросну" позицію. Це не план і ніхто нічого не збирається робити. Він хоче подивитися, як глобальний Південь на це зреагує", - заявив посол в інтерв’ю ТСН.ua.

Він також додав, що як українські партнери, так і сама Україна з обережністю ставляться до цього документу.

"Нам треба шукати з Китаєм шляхи для того, щоб пояснити їм свою позицію більш детально і більш глибоко, ніж це було до того", - запевнив посол.

Додамо, що Сергій Корсунський також заявляв про формування нового світового порядку. За його словами, Китай мав висловитися але тепер важливі дії, а не лозунги.

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