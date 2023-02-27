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З України намагались вивезти старовинну ікону (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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З України намагались вивезти старовинну ікону (фото)

Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Митники вилучили ікону через порушення правил пересилання.

З України до США намагались переправити старовинну ікону "Богоматір Тихвинська" знаменитого борисівського іконописного промислу. Митники викрили спробу незаконного пересилання у міжнародному поштовому відправленні.  

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Київської митниці.  

"Ікону з ознаками старовини митники виявили під час митного контролю відправлення, яке прямувало з України до США. Відправник з українського міста Покров задекларував святиню як "фурнітуру" вартістю 1400 грн", - йдеться у повідомленні.

Експерти з Національного художнього музею України визначили, що виявлена митниками ікона має культурну та історичну цінність.

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"Це "Богоматір Тихвинська" виготовлена майстрами крупного борисівського іконописного промислу Слобожанщини, який нині вважається історико-культурним явищем. Подібне зображення Богородиці було своєрідною візитівкою української Борисівки (тепер Брянська область РФ)", - розповіли експерти.    

Нагадаємо, у церкві на Волині знайшли ікону XVIII століття, яку ховали в простирадлах на шафі.

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Дата публікації
Перегляди
766
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