З України намагались вивезти старовинну ікону (фото)

З України до США намагались переправити старовинну ікону "Богоматір Тихвинська" знаменитого борисівського іконописного промислу. Митники викрили спробу незаконного пересилання у міжнародному поштовому відправленні.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Київської митниці.

"Ікону з ознаками старовини митники виявили під час митного контролю відправлення, яке прямувало з України до США. Відправник з українського міста Покров задекларував святиню як "фурнітуру" вартістю 1400 грн", - йдеться у повідомленні.

Експерти з Національного художнього музею України визначили, що виявлена митниками ікона має культурну та історичну цінність.

"Це "Богоматір Тихвинська" виготовлена майстрами крупного борисівського іконописного промислу Слобожанщини, який нині вважається історико-культурним явищем. Подібне зображення Богородиці було своєрідною візитівкою української Борисівки (тепер Брянська область РФ)", - розповіли експерти.

Нагадаємо, у церкві на Волині знайшли ікону XVIII століття, яку ховали в простирадлах на шафі.

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