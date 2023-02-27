С Украины пытались вывезти старинную икону (фото)

Из Украины в США пытались переправить старинную икону "Богоматерь Тихвинска" знаменитого борисовского иконописного промысла. Таможенники разоблачили попытку незаконной пересылки в международной почтовой отправке.

Об этом сообщают на Facebook-странице Киевской таможни.

"Икону с признаками старины таможенники обнаружили во время таможенного контроля отправления, которая направлялась из Украины в США. Отправитель из украинского города Покров задекларировал святыню как "фурнитуру" стоимостью 1400 грн", — говорится в сообщении.

Эксперты из Национального художественного музея Украины определили, что обнаруженная таможенниками икона имеет культурную и историческую ценность.

"Это "Богоматерь Тихвинская" изготовлена мастерами крупного борисовского иконописного промысла Слобожанщины, который сейчас считается историко-культурным явлением. Подобное изображение Богородицы было своеобразной визитной карточкой украинской Борисовки (теперь Брянская область РФ)", — рассказали эксперты.

Напомним, в церкви на Волыни нашли икону XVIII века, которую хоронили в простынях на шкафу.

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